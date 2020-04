Las mamás son las que más descargan videojuegos durante cuarentena, según estudio

Un estudio de la plataforma digital Sensor Tower reveló que la descarga de videojuegos se incrementó un 39 %, en todo el mundo, desde el comienzo generalizado del aislamiento, en gran parte del planeta; sin embargo, la mayor cantidad de personas que utilizan estas herramientas son las mamás.

Según explicó Alberto Pardo CEO y fundador de la firma Adsmovil, "en realidad son las mamás las que hoy dominan la parada de los juegos en América Latina y la edad promedio son 34 años; luego, ya no son jóvenes y vemos una creciente demanda de videojuegos en las personas arriba de 40 años también".

No obstante, se estima que los números deben ser mayores, ya que se han desarrollado iniciativas como 'Play Apart Together', que tienen como propósito comunicar a través de los videojuegos los mensajes y acciones preventivas indicadas por la OMS para evitar la propagación de la VOVID-19.

El directivo también se refirió a una reciente encuesta publicada por la firma Adcolony, sobre el impacto del coronavirus en Latinoamérica, el cual reveló que la gente no sólo juega en sus smartphones, sino también que el 79% de los encuestados juega para relajarse, el 44% juega todos los días y el 26% está explorando juegos nuevos.

“Este canal se ha consolidado en los últimos años como un entorno seguro para las marcas y en franco crecimiento. Sin duda esta situación que estamos viviendo es una oportunidad para que las marcas se replanteen sus estrategias digitales e incluyan al mobile gaming dentro de sus presupuestos de publicidad, teniendo en cuenta los hábitos de consumo seguirán en ascenso y que no cambiarán tras pasar esta crisis”, añadió Pardo.

Los reportes indican que esta tendencia de crecimiento, extenderá el próximo año, puesto que cada vez el concepto 'gamming' se centra más en dispositivos móviles, puntualmente en el celular, dada la convergencia con otras funcionalidades de las plataformas digitales.