Las motos que pagan el SOAT más barato en 2024

Miles de conductores quieren comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), un acuerdo con una compañía aseguradora diseñado para proteger contra los riesgos en caso de accidentes. Este brinda cobertura para servicios médicos, incapacidad, procedimientos, tratamientos y otras prestaciones relacionadas.

Las personas que no lleven el SOAT se les impondrá una multa que puede llegar a ser hasta de 30 SMMLV, así como la inmovilización del vehículo.

Al comenzar el año, la Superintendencia Financiera reveló el aumento para el año 2024 y las nuevas tarifas para los distintos tipos de vehículos. Se informó que el incremento sería del 18,4%, mientras que aquellos que disfrutaban de un descuento del 50% experimentarían un alza del 10,9%.

Las tarifas entraron en vigencia el 1 de enero de 2024. Aquellos interesados en obtener el seguro pueden realizar la compra mediante canales digitales y establecimientos autorizados.

Para obtener más detalles sobre el SOAT para su vehículo, pueden visitar la página web del RUNT. Asimismo, si desea comprarlo, puede acceder al siguiente link: https://www.segurosdelestado.com/.

¿Hay motos exentas de SOAT?

Según el artículo 141 de la Ley 488 de 1998, los siguientes vehículos están exentos de pagar el impuesto a automotores:

Bicicletas, motonetas y motocicletas con motor de hasta 125 c.c. de cilindrada. Tractores destinados a labores agrícolas, trilladoras y otro equipo agrícola similar. Tractores de oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria equivalente utilizada en la construcción de vías públicas. Vehículos y maquinaria de uso industrial que no están diseñados para circular en vías públicas o privadas abiertas al público. Vehículos de transporte público, tanto de pasajeros como de carga. Vehículos oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y entidades de la administración pública. Automotores adquiridos por personas con discapacidad. Vehículos con más de 30 años de antigüedad.

Eso no quiere decir que esos vehículos estén exentos de pagar SOAT, pues el SOAT es un seguro, no impuesto. No obstante, dependiendo del cilindraje, las motocicletas pueden pagar una tarifa más económica

Motos que pagan el SOAT más barato

Ciclomotores: 111.600 pesos

Motos de menos de 100 centímetros cúbicos: 230.200 pesos

Motos de entre 100 y 200 cc: 308.500 pesos

Algunas de los modelos que pagan esa tarifa de SOAT son:

Bajaj CT 100

Honda CB 125F

Kymco Twist 125

Suzuki GN 125

Victory Nitro 125

Yamaha XTZ 125

AKT NKD 125

