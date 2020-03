Las mujeres tejedoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, un legado milenario

Cuenta que empiezan a aprender desde muy temprano, a los cinco años ya las niñas hacen las primeras puntadas de manos de la mamá. “La semilla da buen fruto y se hacen mochilas bonitas”.

Acota que la mayoría de las mujeres del resguardo viven de las mochilas que venden dentro y fuera del territorio. Los precios los fijan dependiendo del tamaño, el material y las figuras. “En cada cuenca las mujeres nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para ponerle un precio igual, nos ayudamos en que todas seamos unidas y vender igual a un precio justo “, apunta Dominga.

“Preferimos no vender las mochilas cuando nos piden rebaja porque gastamos mucho tiempo, a veces no nos rinde y duramos 3 meses haciéndolas. No rebajamos porque vamos a perder la mano de obra, los alimentos que consumimos cuando trabajamos y para conseguir los materiales toca comprarlos”, enfatiza la tejedora.

Los precios oscilan entre los 50 mil y 230 mil pesos, dependiendo del tamaño de la mochila, el material utilizado y el diseño. Algunos intermediarios compran los productos hechos en los resguardos y los revenden a los turistas a mayores precios, por eso cuando un indígena le ofrezca el producto elaborado de sus manos no pida rebaja, detrás de ese artículo hay un trabajo meticuloso, una obra de arte hecha con la sabiduría y la espiritualidad de una cultura ancestral.