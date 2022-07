Las razones del presidente Duque para no frenar la exploración petrolera

El presidente Iván Duque explicó algunas de las razones con las cuales argumenta el por qué no se debe detener la producción y exploración petrolera, como lo propone el gobierno entrante de Gustavo Petro. El alza desmesurada del dólar, así como un impacto en los ingresos de la nación, hacen parte de las afectaciones que advierte el mandatario.

Recientemente, Susana Muhamad, quien será nombrada como ministra de Ambiente, en el Gobierno de Gustavo Petro, en entrevista con Blu Radio, manifestó que, "buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio (...) Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking".

Al respecto el mandatario señaló que, "no nos pueden decir: Petróleo No; porque resulta que el petróleo -gústenos o no nos guste- representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa en el país, más del 40% de la generación de divisas, más del 30% de la capitalización bursátil y más del 20% de los ingresos tributarios de la nación", enfatizó.

Para el mandatario, decir que ese sector es estratégico en virtud de esos argumentos "es de bulto, eso es incuestionable", a la par que recordó que Colombia no depende del sector de hidrocarburos para la generación de energía.

"Más del 90% de la energía de Colombia es renovable y sigue creciendo sumándole hídricas y el potencial de las renovables no convencionales", manifestó el Presidente.

En ese sentido, explicó que la exportación de petróleo le trae divisas al país, para que, "literalmente podamos aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo".

Duque fue enfático al señalar que, "el día que se pierde la certidumbre en el sector de hidrocarburos, la única cosa que vamos a seguir teniendo es un incremento desmesurado del dólar en nuestro país".

Además, insistió en que frenar la exploración petrolera, también afectará las cadenas de valor de importación y contribuiría a una mayor inflación.

"Por eso, sin entrar en la ideologización del sector de hidrocarburos, en Colombia debe verse como un sector estratégico; aun cuando eso no sea óbice para que nosotros sigamos haciendo la transición con otros sectores", dijo finalmente.