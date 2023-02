Latam, Avianca y Satena ofrecerán cupos para reubicar a pasajeros afectados por Viva Air

La Aeronáutica Civil informó que las aerolíneas “Latam”, “Avianca” y “Satena” ofrecerán sus rutas compartidas a los pasajeros que tengan un tiquete emitido o reserva confirmada con la aerolínea “Viva Air”, para los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo.

De acuerdo con la entidad, esto se da tras la decisión de la empresa "Viva Air" de suspender operaciones de manera inmediata en Colombia, la cual no notificó a tiempo a los miles de usuarios que pagaron un vuelo para los próximos días.

"Latam, Avianca y Satena podrán dar la alternativa de transporte en las rutas compartidas, de acuerdo a la disponibilidad de sillas, sin costo adicional. En el grupo de Intermediación en Aeropuertos de la Aeronáutica Civil acompañará a los pasajeros afectados en la gestión, priorización y orientación ante las aerolíneas", sostuvo la Aeronáutica.

Le puede interesar: Chipaque impone sanción millonaria a Coviandina por obras sin licencia

En diálogo con RCN Radio, varios pasajeros comentaron que esperaron por más de 20 horas una solución para poder llegar a los diferentes destinos, teniendo que acostarse en el suelo del aeropuerto hasta recibir respuestas, ya que muchos no vivían en la ciudad, uno de ellos Mario Yebra.

"Venía a Bogotá de vacaciones y hoy me encuentro con que no puedo viajar, tengo un niño de 12 años que tenía que ir al colegio y unos exámenes, yo no vivo aquí y no tengo como quedarme por lo que necesito salir ya, pero parece que aquí el Estado es insuficiente", dijo el ciudadano argentino.

En medio de la espera se presentaron varios altercados con la Policía Nacional, además de protestas y hasta cadenas humanas para no permitir el paso de los otros viajeros que iban hacia destinos nacionales, ya que los cupos en otras aerolíneas se agotaron rápidamente.

Lea también: Vuelve tapabocas obligatorio en el transporte público y se suspende el Pico y Placa Solidario en Bogotá

Ante ello, "Viva Air" recalcó que la información de cada vuelo será publicada solo por la página oficial de la compañía, recalcando que la Aeronáutica Civil es la que debe responder frente a las afectaciones que se generaron.

"Viva no tomó este paso drástico como estrategia para presionar al Gobierno, se tomó porque, como le hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera. Altos funcionarios del Gobierno Nacional sabían de primera mano esta decisión en múltiples comunicaciones desde hace meses", finalizó diciendo la aerolínea.