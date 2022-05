El ministro del Interior, Daniel Palacios, reveló que fue modificafo el Decreto 840 de La Ley Seca, atendiendo a las peticiones de Asobares, para no afectar reactivación económica. La restricción para venta y consumo de licor se iniciará el sábado 28 de mayo a las 6:00 de la tarde, hasta el lunes 30 de mayo 12:00 del mediodía.

El anuncio fue hecho al término de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en que se realizó seguimiento a las solicitudes de las campañas presidenciales y partidos, frente al certamen electoral del domingo, 29 de Mayo.

Actualmente, se han adelantado 8 Comisiones de garantías electorales, para escuchar y hacer seguimiento a las inquietudes de los partidos políticos, frente a los escrutinios y próximas elecciones presidenciales, según reveló el ministerio de Interior.

Entre tanto, el ministro Palacios informó que, a la fecha, más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior. "Representando un incremento bastante significativo, de lo que llevábamos a esta altura en las elecciones al Congreso, reflejando un incremento de más del 300% , en comparación de lo que se llevaba en la votación en ese momento en el exterior”, manifestó Palacios Martínez.

También se conoció que más del 99% del materia electoral ya se encuentra en los puestos de votación. "Así mismo, de los 12 mil puestos de votación que se tienen, se van a trasladar 5 puestos de votación como consecuencia de la emergencia invernal, pero no se ha trasladado ninguno puesto de votación por motivo de orden público en el país", dijo el ministro del Interior.

En materia de seguridad reiteró el compromiso del Gobierno con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública, para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional.

"Las elecciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas, si no que accedamos a la información oficial en los portales autorizados”, expresó el MinInterior.