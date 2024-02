Liberación de secuestrados: dudas que deja la prórroga del cese al fuego con el ELN

Al término de un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana (Cuba), el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN determinaron prorrogar por seis meses más el cese al fuego bilateral.

Sin embargo, los nuevos acuerdos logrados generaron algunas incógnitas en diferentes sectores del país, especialmente en los puntos relacionados con el secuestro y la creación de un fondo para financiar el proceso de paz.

Sobre el secuestro, se advierte que si bien el ELN se compromete a no seguir incurriendo en esta práctica, no se dice nada sobre la liberación de las personas que están actualmente en su poder.

El excomisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo dijo que “es natural que al fin que haya un compromiso, así sea a regañadientes del ELN, de que durante este tiempo no van a secuestrar".

Agregó que "queda faltando una manifestación del ELN de cuándo van a liberar a las personas que tienen privadas de su libertad en este momento. La discusión del secuestro no debería ser temporal o sometida a plazos, es un deber que tiene cualquier grupo alzado en armas, de respetar el Derecho Internacional Humanitario”.

Por su parte, el senador Miguel Uribe Turbay cuestionó la creación del fondo internacional para financiar la negociación. El congresista se preguntó si se trata de una contraprestación para favorecer al ELN.

“¿Es este un pago por el cese al fuego?, ¿es esta una compensación para frenar el secuestro?, ¿es esta una vacuna que acepta pagar Gustavo Petro? Preocupa la transparencia con que se maneje este eventual fondo, podría ser la manera de lavar dinero del narcotráfico y de otras economías ilegales y mucho peor permitir que dictaduras socialistas terminen financiando este grupo guerrillero”, indicó.

Sobre el fondo de financiación, el senador Mauricio Gómez Amín dijo que "pedimos hechos y no palabras, hechos y no promesas, que no se burlen más del país. Este fondo es un premio que no se han ganado”.

Entre tanto, el senador Carlos Fernando Motoa cuestionó la prórroga del cese al fuego, advirtiendo que ese grupo es el responsable de un gran porcentaje de las acciones criminales que se presentaron el año pasado, según cifras dadas a conocer por la Defensoría del Pueblo.

“El ELN no tiene voluntad de paz, no ha dado gestos de paz. Durante el 2023 los grupos armados con los que se adelantan diálogos, fueron responsables de 236 acciones violatorias de los derechos humanos y el 20% de esas acciones son responsabilidad del ELN. Lo que uno podría sugerirle al Gobierno es que suspenda ese cese al fuego bilateral y se convierta en una condición al ELN de un cese al fuego unilateral, se establezcan condiciones de verificación y tenga control la Fuerza Pública de los territorios que están a merced de ese grupo”, dijo.

Otros sectores afirman que la no liberación inmediata de los plagiados, podría significar una violación de los anteriores acuerdos suscritos entre el Gobierno y el ELN en la mesa de conversaciones.