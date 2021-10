Liberación es volver a vivir, volver a nacer: hermano de religiosa Gloria Narváez

En cuanto a la forma en la que fue liberada la hermana Gloria Cecilia Narváez, manifestó que "fue un proceso que duró en total cuatro años y ocho meses, pero gracias a Dios se dio todo lo que el pueblo de Nariño y de Pasto estaba pendiente, que era conseguir la liberación".

Igualmente, sostuvo que hasta el momento no es posible saber las causas exactas del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez, "pero me imagino que no fue (por un motivo) religioso ni político únicamente, hay una versión que estos tipos (los secuestradores) iban por unas hermanas francesas, ellas se dieron cuenta y se escaparon".

Después de esto, "dicen que se equivocaron (los secuestradores) y se las llevaron a ellas porque no sabían que eran colombianas y mi hermana estaba con dos hermanas más, una de Medellín y una de Tumaco".

La hermana Gloria Cecilia Narváez fue secuestrada por un grupo extremista musulmán en febrero de 2017.