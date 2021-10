Liberan en Malí a la hermana Gloria Cecilia Narváez

Este sábado se confirmó la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa de la comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, que tienen su casa Madre en la ciudad de Pasto.

Según las primeras informaciones, la hermana Gloria Cecilia se encuentra en el Arzobispado de Malí, país africano en donde fue secuestrada por un grupo extremista musulmán en febrero de 2017.

“Dígalo, que liberaron a la hermana, ¡qué alegría!, ¡qué alegría!, estamos llorando de alegría. Me mandaron la foto, me la envió el capitán, esta con el Arzobispo de Malí y esta bien de salud y esta con el Arzobispo”, dijo lleno de emoción Edgar Narváez, hermano de la religiosa, quien no perdió la esperanza de volver a verla en libertad.

Por ahora no se conocen mayores detalles de la forma en la que se registró la liberación, pero la alegría que reina entre los integrantes de la comunidad católica en la capital de Nariño es evidente.

“Nada, no sabemos nada, no tenemos detalles, no se sabe nada, únicamente que está ahí con Monseñor, ahí en la sala de una capilla en Malí, pero lo importante es que esta libre”, explicó en un corto diálogo con RCN Radio Edgar Narváez.

Entre tanto, la alegría en la comunidad religiosa de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada llena cada espacio de esta congregación. La Hermana Aylem Yela, rectora de la Universidad Mariana, entre lagrimas, le dijo a RCN Radio que “estamos felices, de lógica, no cabe nuestra alma de la felicidad, aquí estamos llorando, sabemos que la están atendiendo todavía por su estado. Nos dicen que la liberaron, es lo único que sabemos”, expresó la religiosa.

Secuestro

La hermana Gloria Cecilia fue secuestrada el 7 de febrero de 2017, cuando se encontraba adelantando una misión pastoral en el Karangaso, zona de mayoría musulmana en la frontera con Burkina Faso, do0nde un grupo que pertenece a Al Qaeda, se la llevó junto a otras religiosas que la acompañaban en la misión.

Durante su cautiverio se conocieron varias pruebas de supervivencia pero en ellas se observaba un evidente deterioro físico de la religiosa.

Fueron varias las gestiones que se realizaron ante el Vaticano y gobiernos europeos para lograr su liberación, también fue enviada una comisión de la Policía Nacional para apoyar la investigación en el país africano; sin embargo, no eran positivas las noticas que se conocían desde este continente.