“Libertad y Orden” no es un reclamo de los gobernadores: MinDefensa

Durante el consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja, Santander, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, se refirió al lema de “Libertad y Orden”, que compartieron en sus redes sociales cerca de 32 gobernadores del país.

A lo que indicó que este mensaje no representa para el Gobierno Nacional ni una censura, ni una recriminación, sino que es un propósito colectivo en busca de la lucha social y no política.

“Todos apoyamos la libertad, el orden, la democracia y la garantía de los derechos. Yo creo que nadie va en contravía de hacer de Colombia un verdadero Estado social y democrático de derecho. De manera que los gobernadores proclaman la libertad y orden. No lo entendemos como una censura reclamo o recriminación”, afirmó el ministro durante su intervención.

Asimismo, Velásquez Gómez agregó que es una lucha que debe comprometer a todos los sectores políticos, sociales, académicos del país.

“Es un propósito colectivo y Nacional. La lucha contra el hambre y mejorar las condiciones sociales de la población. No es una lucha política”, manifestó.

Igualmente, indicó que cada semana el Gobierno Nacional realiza un consejo de seguridad para hacer frente al aumento de violencia que se ha desatado en el país.

Sin embargo, el hecho de que el presidente Gustavo Petro no haya estado de manera presencial durante el consejo de seguridad que se realizó en Barrancabermeja, no significa que esté ausente de la problemática que afecta al Magdalena Medio.

Este anuncio lo hizo debido a que la población en la región manifestó su inconformismo por la ausencia del presidente en la región, “desde las fuerzas militares tiene la orden del seguimiento permanente de lo que vienen sucediendo en el país y medidas que deben adoptarse. No es un alejamiento del presidente, el hecho de su falta de presencia física no implica que no esté atendiendo la situación”.