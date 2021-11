“En el momento no estamos dando entrevistas. No vamos a decir nada más”, afirmó la mujer en el diálogo con el medio colombiano, puntualizando que no se iban a pronunciar sobre este tema, pero sí lo dejarían en manos legales con sus abogados.

Es importante recordar que en diferentes ocasiones Lina Tejeiro se ha pronunciado sobre la distancia que tiene con su papá y el poco vínculo que tiene con él desde hace varios años. La joven ha comentado en redes sociales por qué lleva el apellido de su mamá antes que el de su padre.

En 2020, la celebridad publicó un post donde contaba que creció culpando a sus padres por la decisión que tomaron de separarse, y señaló aún más a su papá por no estar presente en su proceso de vida mientras crecía.