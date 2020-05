Listos los protocolos para restaurar gradualmente los servicios de salud

El Ministerio de Salud presentó las orientaciones para la restauración gradual de los servicios de salud en las fases de mitigación y el control de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Colombia.

De acuerdo con esa entidad, el objetivo es orientar a los prestadores de servicios de salud y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) sobre las medidas para la restauración gradual de los servicios de salud a pesar de la crisis derivada por el coronavirus.

El Ministerio de Salud también determinó los regímenes de excepción o adaptados y otros que tengan por responsabilidad la provisión de servicios de promoción de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación o paliación.

“Este equipo estará integrado, como mínimo, por un grupo nuclear (profesionales de medicina y enfermería, auxiliares de enfermería, salud pública y/o gestor comunitario en salud, según disponibilidad) y un grupo transversal, que puede apoyar a varios grupos nucleares, liderado por médico especialista”, indicó el Ministerio.

Dichas acciones de gradualidad estarán dirigidas para los grupo de consulta externa, atención odontológica, atenciones de promoción y prevención en el marco de la resolución 3280 de 2018, radiología odontológica e imágenes diagnósticas, terapias, diagnóstico vascular y hemodinamia, al igual que en la toma de muestras de laboratorio clínico, toma de muestras de cuello uterino, citologías y laboratorio clínico.

De la misma forma, se reactivan los procedimientos quirúrgicos aplazados con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio y programación de otros procedimientos quirúrgicos, teniendo en cuenta el énfasis en cirugía ambulatoria o cirugía con bajo riesgo de ingreso a UCI, cirugías de corta estancia hospitalaria (inferior a tres días) o prioridad ante situación clínica (cirugías que no suponen riesgo deberían seguir difiriéndose).

El Ministerio de Salud también estableció la reactivación de procedimientos quirúrgicos aplazados con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio y programación de otros procedimientos quirúrgicos, además de algunas restricciones en cirugías estéticas, cirugías y procedimientos odontológicos no prioritarios o procedimientos quirúrgicos en personas con sintomatología respiratoria o contactos estrechos con casos de la COVID-19.

Otras disposiciones

Grupo de consulta externa: No agendar consultas presenciales para personas mayores de 70 años. En su lugar, asignar consultas prioritarias. Restaurar de forma gradual la consulta externa general y de especialidades, con énfasis en las que apoyen o complementen procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Las consultas que apoyen la atención de salud mental.

Atención odontológica: Se podrá reactivar la atención odontológica general y especializada que sea de carácter prioritario no urgente, con cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. No se podrá levantar la restricción en otros servicios como procedimientos no prioritarios o de carácter estético, o la atención para los grupos que continúen con restricción de la modalidad durante las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia (Por ejemplo, los menores de 18 años).

• Atenciones de promoción y prevención en el marco de la resolución 3280 de 2018: Se podrá levantar la restricción de acciones de promoción y prevención en los procedimientos de detección temprana, y protección específica, de acuerdo al momento de curso de vida de los grupos poblacionales a los cuales se les levanta la restricción de movilidad durante las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia (por ejemplo, no se podrá levantar la restricción de la valoración especifica o detección temprana de mentores de 18 años).

Radiología odontológica e imágenes diagnósticas: Reactivación en el marco de los servicios descritos en el objetivo 3 de esta tabla con énfasis en consultas y procedimientos prioritarios.

• Terapias: Reactivación gradual siempre y cuando se garantice la atención individual del paciente, privilegiar la atención domiciliaria.

• Diagnóstico vascular y hemodinamia: podrán prestarse para procedimientos prioritarios.

• Toma de muestras de laboratorio clínico: Preferiblemente en el domicilio.

• Toma de muestras de cuello uterino y servicio citologías: Reactivación en el marco de los servicios descritos en el objetivo 3 de esta tabla con énfasis en procedimientos prioritarios.

• Laboratorio clínico: Continúa prestándose de acuerdo con lo establecido durante el aislamiento preventivo obligatorio.

Horarios de atención

El Ministerio de Salud ordenó que se deben espaciar las consultas a 30 y 45 minutos para evitar aglomeraciones en las salas de espera, además de ubicar a los pacientes de tal forma que mantengan una distancia de más de 2 metros y que los profesionales de la salud sean puntuales y ágiles en la consulta.

Acompañantes

a. Restringir los acompañantes por paciente.

b. En los casos que sea necesario el acompañamiento (ej.: niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, etc), permitir un solo acompañante por paciente, en cuyo caso se debe advertir que no debe ser adulto mayor de 60 años, ni tener síntomas respiratorios.

Este es el documento completo: