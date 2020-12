Advierten que detrás de crimen de coordinador de Cormacarena estarían disidencias de Farc

Zuluaga además fue vehemente en recordar el contexto de la zona en la que el jueves fue abatido por sicarios el funcionario de Cormacarena.

“Este es un problema de muchos años, son 60 años donde el Estado no estuvo en esa zona, tierras abandonadas y lejanas, y lastimosamente imperó la ley de la delincuencia. Después del Proceso de Paz estos delincuentes que no se acogieron a éste y siguieron al servicio del narcotráfico y las mafias”, dijo.

De acuerdo al gobernador, las disidencias no quieren que llegue el turismo, no quieren que lleguen los empresarios, no quieren que se genere empleo sino seguir en sus actividades delictivas.

Lo cierto es que Javier Parra llevaba más de 20 años laborando para Cormacarena en la defensa de Caños Cristales y actualmente era el coordinador de la regional La Macarena de la entidad ambiental.