Vía al Llano cerrada: Piden no más demoras en procesos contractuales

Al respecto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dijo que las demoras en procesos contractuales en la vía al Llano, tienen padeciendo a toda la región.

"Instamos al Ministerio de Transporte y la ANI a dar agilidad en el proceso. La historia del kilómetro 58 no se puede repetir. Los llaneros merecemos respeto, no resistimos un cierre más. No más demoras", sostuvo.