Alcalde de Cumaribo le canta la tabla al Gobierno y éste le pide cambiar el tono

Juan Carlos Cordero, alcalde de Cumaribo en Vichada, como se dice popularmente “le cantó la tabla” al Gobierno Nacional, en medio de la firma del acuerdo de entendimiento con el cual se busca que ese departamento esté libre de cultivos ilícitos en el año 2021.

Ante la comunidad y el consejero de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, dijo que su municipio “tiene una situación de vías que son imposibles e transitar, carece de educación superior, tiene población indígena con nivel crónico a nivel nacional. Además, tenemos la más alta desnutrición crónica de Colombia, no tenemos salud ni cajeros electrónicos”.

Tras su intervención, Archila le pidió que “cambiara el tono”, ya que las iniciativas de las que hablaba hacían parte de los compromisos que tiene el Gobierno con el municipio y el departamento.

Además, dijo que “la consejería no provee recursos ya que no soy un sector, ni un ministerio, ni nada”. Explicó que le pidió permiso al Alcalde para decir esa frase y “luego le dije de que las cosas que me pidió hace tres meses ya todo se estaba cumpliendo”.

El alcalde Cordero respondió: “no pensé que cayeran mal las palabras porque eso es lo que expresa un mandatario y es porque su pueblo lo eligió para hablar. De pronto es que no les gusta que les digan las cosas”.

En las peticiones del mandatario de Cumaribo está la presencia del Ministro de Defensa para que se analicen amenazas a líderes sociales, indígenas, y por la muerte de una mujer en los últimos días; hecho que según dijo no dejó una investigación.

Dicho plan busca la implementación de la estrategia 'Hecho a la Medida (HAM)' para sustituir los cultivos de coca en territorios indígenas del municipio de Cumaribo, Vichada, donde quedan 245 hectáreas de la denominada 'hoja maldita', por proyectos productivos rentables.