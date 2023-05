La División de Aviación Asalto Aéreo ordenó a 24 comandos que peinaran la zona para encontrar el arma, pero no se logró por la oscuridad que había a esa hora.

Sin embargo, en la mañana del día de ayer se realizó otra operación para buscar el arma, no obstante, el Ejército no encontró la ametralladora y hasta día de hoy no se ha dado algún reporte sobre su paradero.