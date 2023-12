Así está la movilidad en la vía al Llano: se adelantan controles de tráfico

En cuanto al paso por el Puente Militar número 2, pero en el sentido Villavicencio - Bogotá (sector Buenavista), se pusieron en marcha las siguientes franjas: de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. y desde las 11: 00 a.m. con fin a la una de la madrugada.

"Se recomienda a los conductores acatar las instrucciones y recomendaciones dadas (...), todo siempre y cuando existan condiciones climáticas y de seguridad que así lo permitan", informó previamente Coviandina sobre la implementación del Plan de Contingencia Operativa (PCO).