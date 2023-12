Así opera la vía al Llano para fin de año, tras cierres de los últimos días

Tras los recientes cierres que se presentaron en la Vía al Llano por dos accidentes en los túneles Quebrada Blanca y Mesa Grande, las autoridades han dispuesto un gigantesco operativo para lograr la movilidad por este importante corredor vial.

Los horarios, que se implementarán en la vía al Llano según informó en Coviandina, se habilitarán por sentido de la siguiente manera:

• De Bogotá a Villavicencio, en el sector de Juan Rey a partir de la 1 a.m. hasta las 3 a.m. Luego de 7 a.m. a 9 a.m. Reabre hasta la tarde de la 1 p.m. y se cierra a las 3 p.m. y hasta la noche vuelve a operar de 7 p.m. hasta las 9 p.m.

• De Villavicencio a Bogotá, en Buenavista, a partir de las 5 a.m. hasta las 7 a.m. Luego de 11 a.m. hasta la 1 p.m. Reabre a las 5 p.m. y tendrá servicio hasta las 7 p.m. Y concluye desde las 11 p.m. hasta la 1 a.m. del siguiente día.

El personal de la Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de coordinar el cumplimiento de los horarios en los puntos de inicio K00+000 para el sentido Bogotá – Villavicencio y K83+500 para el sentido opuesto, así como las detenciones temporales en los diferentes puntos de control definidos en el Plan de Contingencia Operativa (PCO) (sic).

Así las cosas, hasta tiempo indefinido continuará la aplicación de las medidas definidas en la Fase I del Plan de Contingencia Operativa (PCO), que implican la circulación vehicular a través de pasos alternos por el Puente Militar #2 en el sector de Naranjal, con los horarios definidos.

La concesionaria Coviandina indicó, además, que solamente hasta que finalice la evaluación de daños y afectaciones a la infraestructura de los túneles de Quebrada Blanca por parte de los expertos movilizados por el concesionario, no se tendrá claridad y certeza en el tiempo que se requiera de cierre al tráfico por este sector, luego del siniestro vial registrado en la mañana del pasado martes que involucró el volcamiento e incineración de un vehículo que transportaba nafta.

Por otra parte, la concesionaria indicó que con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en la vía Bogotá – Villavicencio para el puente festivo de fin de año, las autoridades que conforman el Puesto de Mando Unificado Nacional – PMUN tomaron varias medidas, entre ellas, continuar con los horarios de cierre y puntos de control definidos en el Plan de Contingencia Operativa – PCO.

Lea acá: Coviandina aclara hasta cuándo habrá cierres en la vía al Llano

Así mismo, para el lunes festivo 1 de enero de 2024 no se aplicará la medida del reversible durante el Plan Retorno programado para esta fecha. Además, durante este día se mantendrán los horarios de Pico y Placa regional.

Adicionalmente, durante el puente festivo habrá restricción para el tránsito de vehículos de carga con carga superior a los 3.4 toneladas, medida que será aplicada al Plan Éxodo y Retorno de fin de año respectivamente.

Por otra parte, las autoridades solicitaron al Ministerio de Transporte autorizar el tránsito de vehículos de servicio público por las vías alternas en caso de registrarse cierres largos en la carretera Bogotá – Villavicencio como medida preventiva para evitar traumatismos en este corredor vial.

Así las cosas, cabe recordar que este viernes la vía Transversal de Cusiana no podrá usarse debido a un siniestro vial en el cual un vehículo impactó una de las estructuras del puente metálico, lo que requiere de reparación y generará aumento de tráfico por la vía al Llano.