Cerca de 350 familias en Nueva Colombia (Meta) están aguantando hambre, según líderes locales

Unas 350 familias y sus líderes comunales del Centro Poblado de Nueva Colombia, en Vista Hermosa (sur del Meta), elevaron una solicitud de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para salir de la crisis social que enfrentan.

En la comunicación, que enviaron desde la región conocida como el Guayabero, narran el abandono y la pobreza a la que están sometidas.

Los habitantes de Nueva Colombia aseguran que atraviesan por una crisis humanitaria sin precedente, dado que no solo dejaron el cultivo de la coca porque no hay quien la compre, sino que no cuentan con producciones de pancoger suficientes para su mínima subsistencia.

En el documento enviado a la FAO, aseguran que ellos como diseñadores de políticas y programas para poner fin al hambre mundial, deben saber que en ese territorio del sur del Meta existe una deuda histórica por parte del Estado con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y campesinos que hoy padecen condiciones precarias de acceso a servicios básicos y de alimentos para la supervivencia de sus familias.

“Nuestra situación requiere de una atención humanitaria urgente…”, aseguran los habitantes de la región del Guayabero en Vista Hermosa, en su carta enviada a la FAO.

Recuerdan que Vista Hermosa tiene un área de 4.749 km2, con 75 veredas y doce centros poblados con una población aproximada de 25 mil habitantes, en su mayoría campesinos o habitantes rurales, dedicados a la agricultura, ganadería y comercio.

Pero, advierten, el Centro poblado de Nueva Colombia, que se ubica en la parte sur del municipio en límites con San José de Guaviare y de Puerto Rico (Meta), no cuenta con nada de estos renglones ni siquiera con servicios básicos de agua y energía.

Le cuentan a la FAO que el sustento básico de las familias se hace por vía fluvial en el río Guaviare, por donde se transportan los alimentos de la canasta familiar a un alto costo por la distancia y el valor del combustible, situación que hace que varias de esas familias no cuenten con los recursos económicos para adquirir los alimentos de primera necesidad, por lo que están pasando física hambre en este momento.

“La posibilidad de tener productos de pancoger es compleja por la baja fertilidad del suelo o por no existir los medios de asistencia técnica y apoyo para la producción, como semillas, insumos, materiales y abonos o programas que motiven a la población a cultivar alimentos, que reemplacen el cultivo de la coca, único medio de subsistencia desde hace varias décadas en la zona…”, se advierte.

En el centro poblado solo hay una institución educativa, donde estudian aproximadamente 90 menores hasta la básica primaria, y quienes habitan en casas de madera y sin vías.

Algunas tiendas, almacenes, droguería y restaurantes que existían, debido a los bajo ingresos de los pobladores, han cerrado sus puertas, aumentado las necesidades de las familias, que ya viven en la pobreza extrema en esta zona, donde no hay cultivos de alimentos para comer ni plata para comprar porque la coca ya no se comercializa dado que no hay quien la compre por la presión del Gobierno Nacional.

"La crisis social en Nueva Colombia sur del Meta, es histórica pero ahora está peor", aseguró Edilberto Daza, vocero de las organizaciones campesinas del Guayabero.