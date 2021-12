Degenerados no respetan ni a la mamá de ellos: gobernador de Meta por secuestro de misión médica

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se pronunció sobre lo acontecido y fue vehemente para reclamar por lo sucedido con una misión que venía atendiendo a población en zonas apartadas del departamento.

“¿Es una misión médica la que secuestraron? Sí, los delincuentes, estos degenerados, no respetan ni a la mamá de ellos, ni a las misiones médicas, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a nadie. Es gente cruel y sin piedad”, dijo ante el secuestro de la misión en el Rincón del Indio, un lugar que es jurisdicción de Mapiripán.

De acuerdo a Zuluaga, actualmente hay muchos “zánganos” dedicados a delinquir en muchos lugares del país, como si se tratara de un proceso de ‘reactivación de la delincuencia por cuenta de la época de Navidad.

De ahí entonces que el llamado del gobernador a los alcaldes del Meta a no aflojar en los temas de seguridad y no permitir que los malhechores intimiden a la gente para que no digan nada a las autoridades.

“Cuando llegue cualquier mensaje intimidatorio se debe acudir ante las autoridades”, agregó Juan Guillermo Zuluaga.