Disidencias protagonizaron retenes y marcaron vehículos en varias carreteras de Caquetá

En la mañana de este domingo, hombres armados, que se identificaron como integrantes del grupo Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, ocasionaron retenes en tres puntos del departamento del Caquetá.



Los miembros de esta estructura se ubicaron en el sector de Los Túneles, en la vía Florencia – Suaza, que conecta el Caquetá con el Huila; al norte del departamento, en el corredor Cartagena del Chairá-Paujíl; y al sur, en el tramo Albania-Curillo, en el sector de Filo Seco.

Sandra Rodríguez Pretel, secretaria de Gobierno del Caquetá, explicó que en estos puntos los disidentes retuvieron un número considerable de vehículos y los marcaron con grafitis alusivos al grupo, con mensajes como “Comandos de Frontera presente”, “C.D.F”, entre otros.

Lea aquí: Gobierno y disidencias de las Farc confirman instalación de mesa de diálogos de paz en Tibú, Norte de Santander.



“Al momento tenemos información de que los retienen, marcan los vehículos y se han presentado con fusiles. Estamos atentos a más información porque en esas zonas no tenemos comunicaciones normales, no hay celular, y ellos tampoco tendrán forma de comunicarse”, mencionó la funcionaria.



De la misma manera dijo que tras conocerse este hecho, tropas del Ejército Nacional retomaron el control de las vías y recuperaron la movilidad. Aclaró que hasta el momento no existen reportes de vehículos incinerados, ni de personas afectadas.



“En Los Túneles se retomó la tranquilidad y el paso de la misma. Nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional están atentos al desarrollo que se debe tomar en estas vías y se encuentran en esta operación”, agregó Rodríguez.

En otras noticias: Disidencias de las Farc exigen al gobierno cumplimiento de los acuerdos.



Estas alteraciones de orden público coinciden con la fecha de instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.



Vale mencionar que ambas partes se reunieron en las últimas horas y era incierto si avanzarían o desistirían hacia los diálogos de paz.