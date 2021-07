Dos hermanos y sus dos tíos, víctimas en la masacre de Cravo Norte, Arauca

Héctor Joaquín y Ángel Segundo Garcés González eran hermanos. Se encontraban en una finca en compañía de sus tíos Juan Manuel y Raúl Alberto Garcés Garcés, cuando desconocidos llegaron, los sacaron de allí y los asesinaron.

Esta familia se dedicaba a labores de ganadería. Raúl tenía dos hijas, una de dos años y otra de 15. Su hermana Belkis lo recuerda de esta manera: “Raúl Alberto Garcés Garcés, tenía 36 años, nació en Cravo Norte Arauca, era dedicado a la ganadería, amante de los caballos y sus faenas, entregado a sus papás”.

Belkis recuerda también a su hermano Juan Manuel, de 34 años, asesinado en los mismos hechos: “Juan Manuel Garcés Garcés, era un hombre que amaba su finca y era dedicado al coleo, ese era su deporte favorito”.

Belkis también se refirió a sus sobrinos, sobre Ángel Segundo Garcés Garcés, dijo que tenía 27 años, un hijo, practicaba el coleo, y ayudaba a sus tíos en las labores de la ganadería. Sobre Héctor Joaquín Garcés, indicó que tenía 30 años, tres hijos, era enfermero, trabajaba en el hospital de la localidad. Era hermano de Ángel Segundo.

La presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Mariela Castillo, recuerda a estos cuatro miembros de una misma familia como personas trabajadoras y unidas: “En el municipio estamos muy tristes con lo ocurrido, aquí todos nos conocemos, y ellos eran una familia amorosa y trabajadora”.

El secretario de Gobierno de Cravo Norte manifestó que hasta el momento no ha hecho el procedimiento correspondiente para la inspección judicial de los cadáveres. Dijo que “el municipio es de sexta categoría, es uno de los más alejados de Colombia, por eso no contamos con autoridades que son de vital importancia para cuando se presentan casos tan lamentables como el que sucedió”.

Agregó que “no contamos con policía judicial, no contamos con medicina legal, por lo tanto, después de las muertes que se presentaron ayer, no han hecho presencia en el territorio los funcionarios de medicina legal con el fin de realizar el trámite o el proceso correspondiente que se debe hacer en estos casos”.

Dijo que “es doloroso para las familias tener a los cuerpos prácticamente tirados en una mesa a la espera de que las autoridades hagan el trabajo correspondiente”.

Héctor Joaquín, Ángel Segundo, Juan Manuel y Raúl Alberto son las personas asesinadas en Cravo Norte Arauca.