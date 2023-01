Dos personas muertas y 21 heridos deja el accidente de un bus de Flota La Macarena, que cubría la ruta Villavicencio – Puerto Gaitán, y se volcó en el km 12+800 del sector de Santa Ana, en la vía Puerto López - Puerto Gaitán, antes del peaje de Casetabla.

De acuerdo con Germán Camargo, coordinador Operativo con la Defensa Civil Seccional Meta, este accidente se generó por la explosión de una de las llantas de este automotor, lo que causó que el conductor de este vehículo perdiera el control y se volcara.

“Estamos consolidando el número de heridos. Algunos lesionados van en un grave estado de salud. Estas personas fueron trasladados en diferentes vehículos institucionales al hospital de Puerto López”, informó el coordinador Operativo con la Defensa Civil Seccional Meta .

Algunos de los pasajeros que se movilizaban en este vehículo relataron lo que vivieron minutos previos al accidente.

“Yo estaba despierto y cuando sentí el carro empezó a moverse de lado a lado. No golpeó nada, entonces era que posiblemente el conductor estaba dormido. Me agarré duro a la silla y miré un poco de gente que estaba cayendo para la ventana. Empezamos a sacar la gente, cuando escuchamos a una señora llorar, porque había una viejita al lado, una señora como de 55 años. Tenía pulso cuando la toqué. Yo le dije a la señora que no la moviera, porque si no la podía empeorar por una fractura que tuviera. Al conductor lo estábamos buscando, y resulta que estaba debajo del carro, solamente el torso", empezó contando uno de los pasajeros.

"Al voltearse el carro posiblemente se volteó y quedó molido. El ayudante estaba en shock. La señora, cuando me acerqué, ya no tenía pulso, así que no podía hacer nada más, sino esperar la ambulancia. A mí me tocaba viajar a Gaitán, entonces arranqué en otro auto", relató uno de los pasajeros que se movilizaba en este bus", agregó el pasajero.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital de Puerto López, donde son atendidos a esta hora.

Carlos Julio Turriago, alcalde del municipio de Puerto López, confirmó que algunos heridos solo presentan contusiones y fracturas menores y se están valorando para saber si hay que trasladar alguno al Hospital Departamental de Villavicencio.

“Las principales hipótesis que tenemos hasta el momento, es que posiblemente se presentó un microsueño teniendo en cuenta que el conductor venía viajando de la ciudad de Bogotá a Puerto Gaitán a las horas de la madrugada y hacía las 6:00 de la mañana se presenta el siniestro”, aseguró por su parte, el coronel Germán Gómez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte del Meta, habló sobre las posibles causas de este accidente.