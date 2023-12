Ejército investiga a sargento por golpear a una soldado en batallón del Meta

"Yo me encontraba realizando el aseo de alojamiento con mis compañeras, en ese momento ingresa la suboficial Femenina (cabo tercero) Vázquez Colorado María Alejandra al alojamiento llorando y nos dijo a todas que si podíamos decir lo que el señor sargento viceprimero Peñaranda Jiménez Oswaldo nos había dicho en una formación unos días antes, mis compañeras dijeron que no, para evitar inconvenientes con mi primero, yo le dije a mi cabo que yo sí no tenía problema", narró la soldado.