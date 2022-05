El Ejército ubicó un depósito ilegal con casi 2.000 minas antipersonal

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en desarrollo de operaciones ofensivas en el departamento del Meta, anunciaron que fue ubicado un depósito ilegal que contenía casi dos mil minas antipersonal, cargadas con aproximadamente 0,5 kilogramos de explosivo cada una, y abundante material para la fabricación de las mismas.

Al respecto, el comandante del Comando Específico del Oriente, coronel Omar Arciniegas Pinilla sostuvo “el hallazgo del material se logró en la vereda Los Andes, jurisdicción del municipio de Puerto Concordia, donde posteriormente fue destruido de manera controlada por personal experto en manejo de explosivos”.

“Tropas orgánicas ubican y destruyen de manera controlada 1.984 artefactos explosivos, al parecer elaborados de manera artesanal por esta estructura delincuencial”, señaló.

"Estos elementos pertenecerían al grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura Jorge Briceño Suarez y estaría siendo preparado para atentar contra las tropas que realizan operaciones militares en la zona, poniendo en riesgo a la población civil", manifestó.

“Lo anterior fue ubicado en la avenida los Andes del municipio de Concordia. Queremos decirle a estos grupos ilegales al margen de la ley, que no hay sitio y que no hay propósito que quieran llevar a cabo que el Ejército Nacional, no neutralice”, expresó el comandante Arciniegas.

Finalmente, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega expresó que continuará trabajando por la seguridad de los habitantes del suroriente colombiano, atacando los grupos armados organizados que delinquen en la región y neutralizando sus intenciones terroristas que tanto daño le hacen a las comunidades aledañas y a miembros de la Fuerza Pública.