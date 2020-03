Eliana Walteros y la 'berraquera' de ser mujer en los Llanos Orientales

En un ambiente hostil pero fascinante, la mujer llanera tradicionalmente ha sido sinónimo de valentía, fortaleza y carácter. Tal vez porque así son sus paisajes y los trabajos de campo, que han sido dominados en su mayoría y de manera ancestral, por los hombres.

Eliana Walteros, quien no supera los 30 años, supo desde muy niña en Casanare que lo suyo no eran los platos ni la cocina. Cuenta que su mamá no veía con buenos ojos su espíritu curioso por lo trabajos del llano propio de los hombres como su papá.

Recordó que ella era de las que "prefería coger el monte", porque quería aprender cómo ensillar y domar un caballo, cómo arrear el ganado. En últimas quería aprender cómo ser fuerte, valiente y orgullosa.