Ella no quería ese traslado: papá de la militar secuestrada con sus dos hijos en Arauca

"Alguna vez lo hizo y el Ejército quizá, no sé, son palabras mías, hizo oídos sordos. Lo que hice fue pedirle que no viajara, que no se fuera por allá pues ella tiene marido y el marido también pertenece al Ejército, pero la relación de ellos no era muy buena", señaló el señor Ramírez.

Le pidió a quienes tienen secuestrados a su hija a y sus nietos tener respeto por sus vidas y que las liberen lo más pronto posible. Sobre todo, teniendo en cuenta la condición de uno de los sus hijos.

Por ahora, tanto la familia como el Ejército, desconocen el paradero de la sargento y las autoridades trabajan en establecer los móviles de los hechos para dar con su paradero.