En Meta extorsionan de acuerdo al tamaño de fincas y cabezas de ganado: gobernador

En el sur del departamento del Meta están llegando algunos actores armados a medir fincas y a cobrar extorsión por número de hectáreas y por cabezas de ganado, según denuncian las autoridades.

Fue el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien dijo que estas estructuras multi crimen que operan en la región, han encontrado en la extorsión una “magnífica” fuente de ingresos para el fortalecimiento de sus actividades delictivas las cuales utilizan todos los medios para afectar a los habitantes de los municipios del sur del departamento.

Dijo Zuluaga que se han recibido denuncias de ciudadanos que afirman que particularmente por estos días muchos grupos delincuenciales están “alborotados” y aumentando sus capacidades económicas dentro de la estrategia conocida como la extorsión.

Zuluaga reiteró que en el Meta se han triplicado las extorsiones de la delincuencia organizada y que para atacarla hay una Fuerza Pública comprometida con la seguridad de los llaneros.

“En el Meta no tenemos una Fuerza Pública descansada; aquí se han intensificado las actividades, no ha habido invasión de tierras y ha habido 1.200 capturas que significan que está actuando en el marco de la Constitución”, dijo Zuluaga quien criticó que aunque en medios de comunicación salgan a decir que se acogen al proceso de “paz total” del gobierno nacional, en la región están intensificando sus actividades criminales y triplicando la extorsión.

Las declaraciones se conocieron al final de un Consejo Regional de Seguridad, desarrollado en el municipio de Puerto López, donde el mandatario llanero reiteró que la Paz Total debe garantizarles la tranquilidad a los colombianos, pero que los delincuentes no deben creer que pueden “hacer lo que les dé la gana”, bajo el argumento de acogerse a la iniciativa presentada por el gobierno de Gustavo Petro.

“¿A quién no le interesa la paz total, acaso hay un solo colombiano que se oponga a la Paz Total?. Pero la paz total no significa que los delincuentes hagan con nosotros lo que se les dé la gana. La Paz Total significa respetar la institucionalidad, respetar la Fuerza Pública. Los bandidos no pueden salir a decir que se acogen a proceso de paz total y a la vez intensificar sus actividades delictivas en las regiones”, enfatizó el Zuluaga.