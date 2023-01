Alfonso Sierra Trujillo, periodista deportivo, manifestó en sus redes sociales que “el estadio del Santos FC, de donde triunfó el ‘Rey Pelé’, sigue llamándose Urbano Caldeira (conocido como Vila Belmiro por el barrio donde está); y al de Villavicencio quiere ponérsele el nombre del futbolista brasileño. A ver!"

Pero ahí no paran las críticas. En Twitter, el usuario Carlos Martínez señaló que “con tanto referente positivo en los llanos orientales (no solo en lo deportivo) los cuales se podría honrar, dándole el nombre al estadio. Sin embargo, se prefirió tomar la decisión más populista y patética que se podía tomar. Espero sea una broma, porque si no es una falta de respeto”.

Por su parte, "Perez- JO.I" escribió: “Y si pensamos en el nombre de un ilustre llanero , hijo de esta tierra? No sé, pensarlo mejor señor gobernador”.

Pero no todo son críticas; otros usuarios de esta red social apoyaron y aplaudieron la decisión tomada por el gobernador Zuluaga.

Este es el caso de Fernando Salgado, quien señaló: “!Nuestro estadio será reconocido en el ámbito internacional del fútbol!”.

Lo mismo opinó Javier Urrego, quien señaló: “Orgullosos que nuestro bello estadio tenga el nombre de la gran leyenda Rey Pelé”.