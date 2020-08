Estudiantes en Meta se quedaron sin clases virtuales por paro de profesores

Más de 5.000 profesores de escuelas y colegios públicos del Meta realizarán este miércoles y jueves el paro virtual, con suspensión de clases para más de 180 mil estudiantes.

Así lo indicarón desde la Asociación de Educadores del Meta ADEM, quienes se sumaron a la iniciativa de Fecode, denominada "Paro Virtual de 48 horas".

Con el cese académico, los docentes ratificaron su desobediencia civil ante un eventual regreso a las aulas.

Adicionalmente los maestros del Meta manifestaron su rechazo al servicio de salud que les presta Medisalud.

Alejandro Mancada directivo de la ADEM, explicó las condiciones de este paro virtual, y aseguró que el pliego debe cumplir con la continuidad y el derecho a la educación de los jóvenes y los adultos.

"Exigir al Ministerio de Educación Nacional establecer una mesa de diálogo urgente para acordar los criterios de calendario escolar, jornada laboral, desconexión laboral, universalización de la conectividad, evaluación de desempeño, promoción de estudiantes, restitución de las vacaciones, reconocimiento y pago de zonas de difícil acceso, horas extras, revisar el tema de liberación de docentes, relaciones técnicas y el otorgamiento de permisos sindicales, entre otros asuntos", hacen parte de las peticiones.

“Además solicitamos la prórroga para la diligencia del SIGEP. No hay retorno a las clases presenciales mientras no se garantice la salud y la vida en medio de la pandemia. No a la Alternancia. Sí a la desobediencia civil”, aseguró Alejandro Moncada directivo de la ADEM.

Los maestros también exigen la declaración de una emergencia educativa, que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no estén en riesgo.

Incluyeron dentro de los pliegos el cumplimiento pleno de los Acuerdos en favor de la comunidad educativa, suscritos entre el Gobierno Nacional y Fecode en el año 2019.

También exigieron al Gobierno Nacional el respeto por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la pertinencia y vigencia del Estado Social de Derecho.