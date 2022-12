Luego de que en las últimas semanas la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, estuviera en el ojo del huracán debido a la investigación que se le adelanta por su presunto abandonado de cargo tras hacer un viaje a Cancún, hoy vuelve a ser tendencia su nombre, pero por una grave denuncia que hace la mandataria.

Barrios denunció, a través de la cuenta en Facebook de la Gobernación, que es víctima de chantaje luego que personas inescrupulosas accedieran a los archivos de su celular y obtuvieran unos videos íntimos con su pareja.

“Hoy no les habla esa mujer fuerte, de carácter aguerrido, hoy no les habla la gobernadora. Les hablo como mujer, madre, hermana, hija, que se siente dolida porque he sido víctima de un hackeo de mi celular”, empezó a decir la mandataria en la grabación.

(Vea el video acá)

De igual manera, aseguró que por estos hechos adelantará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de chantaje y extorsión. Explicó que la persona que le ha estado escribiendo se ha identificado con el alias de ‘Juan sin miedo’.

Sobre las grabaciones con las que la han estado chantajeando aseguró que “obedecen al ámbito estrictamente personal y corresponden a la vida en pareja con mi compañero sentimental, por lo tanto, la difusión de los mismos son una flagrante violación a la dignidad humana y ninguna persona debería ser blanco de este delito”.

“Han calumniado, infundado denuncias y se han referido con calificativos que a lo largo de todo este tiempo he logrado sortear a través de mecanismos legales, y sin involucrar a la población ni afectar el desempeño que como mandataria debo tener para el ejercicio de mis funciones”, concluyó.