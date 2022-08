Familiares del soldado Gustavo Anacona le exigen al ELN su inmediata liberación

El soldado profesional Gustavo Anacona Costa, de 28 años, oriundo del municipio de San Agustín (Huila), es uno de los uniformados secuestrados por el ELN, el pasado 13 de agosto, en la jurisdicción de Tame (Arauca), quien se dirigía con su compañero Sherman Santana González, hasta el Batallón de Operaciones Terrestres No. 29, a retomar labores tras sus periodos de vacaciones.

Los soldados que estaban de civil, después de su reporte, no llegaron a la unidad militar y desde ese momento no se ha podido lograr comunicación con ellos.

RCN Mundo se contactó con sus familiares y señalaron que la última vez que se comunicaron fue el pasado jueves 11 de agosto. "Pido de toco corazón que liberen a mi hijo sano y salvo. Nuestra última conversación fue la semana pasada sobre las 5 a.m., donde mi hijo me dijo que iba de camino al Batallón y luego nos despedimos. También indicó, mamá no me llame, yo llamo".

Desde el sur del Huila, sus más allegados están a la expectativa y espera sobre informaciones nuevas que entreguen las autoridades. "Mi hijo siempre ha señalado seguir trabajando para el Ejército, y pensionarse. El se ha dedicado a su labor. Nos tiene a nosotros únicamente, ya que es soltero", finalizó.

Según las autoridades, desde Arauca se adelantan con detalle las respectivas labores de pesquisa para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido. Asimismo, se están realizando el acompañamiento permanente a sus núcleos familiares.

Familiares esperan que el ELN cumpla con respetar sus derechos humanos y el pronto regreso a sus respectivas unidades.

Cabe resaltar, que en esta área del departamento de Arauca se tiene una fuerte presencia las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales podrían estar vinculados como los directamente responsables de esta acción que nuevamente altera el orden público en la región.