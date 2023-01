El gobernador del departamento de Guaviare, Heydeer Yovany Palacio, no asistió a la cita que tenía prevista con la Procuraduría para discutir la situación y las acciones que tomará la administración territorial para luchar contra los casos de presunto abuso sexual, prostitución y manejo de sustancias psicoactivas a menores de edad de las comunidades indígenas.

La reunión iba a ser precedida por la comisión especial de ese organismo de control, que está conformada por las delegadas de derechos humanos, protección de infancia, adolescencia, familia y la mujer, asuntos étnicos y liderada por la procuradora general, Margarita Cabello.

En el encuentro se discutiría el plan implementado entre 2019 a 2022 y las estrategias que serán usadas en 2023 para prevenir esos hechos que afectan las condiciones de las comunidades indígenas.

Con esta situación, la Procuraduría confirmó lo que denunció en la noche del martes 17 de enero, pues luego de realizar una revisión a las condiciones de los resguardos indígenas del territorio el delegado para derechos humanos concluyó que hay una ausencia total del Estado.

"Hay una total ausencia estatal. Con tristeza registramos y lamentamos que vienen al municipio representaciones y directivos de las entidades y no visitan los resguardos que están a 20, 30 minutos, no llega la atención y si realizan algunas acciones, son menores, no resuelven esta problemática de fondo que está afectando en especial a los niños, niñas y adolescentes", aseguró el delegado de la Procuraduría, Javier Sarmiento.

Resaltó que las situaciones que encontró la comisión de ese organismo se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, mendicidad, inducción a a la prostitución y otras problemáticas de orden social, por lo que recalcaron que el Gobierno Nacional debe trabajar con la Gobernación y las Alcaldías de los municipios para dar solución a los problemas de las comunidades étnicas.

