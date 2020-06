Gobernador del Meta pide a turistas no visitar el departamento en puentes festivos

Ante la ocurrencia tres puentes festivos seguidos, en lo que queda del mes de junio, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hizo una advertencia a los ciudadanos para que no visiten la región, como medida preventiva para evitar más contagios de la COVID –19.

"Que los bogotanos no armen paseo para el Meta los fines de semana festivos que vienen", fue lo que resaltó el mandatario seccional, quien advirtió que se expondrán a comparendos y sanciones pecuniarias.

No se permitirá el ingreso de visitantes al departamento del Meta durante los tres fines de semana consecutivos, con puente festivo, recalcó el mandatario, quien hizo un llamado a quienes pretenden desplazarse hacia el departamento.

"Estamos recuperando vida productiva, no vida social. No estamos de paseo, no queremos turistas", expresó el gobernador del Meta.

Aseguró que se reforzarán los controles en los puntos de ingreso al departamento, especialmente en el peaje de Pipiral, por donde ingresan los visitantes provenientes de la capital del país.

"El que se venga de paseo se expone a que le hagan un comparendo de 483.900 pesos y la inmovilización del vehículo, además del comparendo estipulado en el Código de Policía, por violación a la medida sanitaria que supera los 900 mil pesos", añadió Zuluaga.

Solo podrán circular por las vías del Meta, quienes estén dentro de alguna exención estipulada en el decreto 749 de mayo del 2020, emitido por el Gobierno Nacional.

El Meta mantiene vigentes tres medidas para restringir la movilidad en los 29 municipios del departamento, con el fin de mitigar la propagación de la COVID-19.

Desde las 9:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. persiste el toque de queda, y la movilidad se rige según el pico y cédula y pico y placa para los vehículos.

Todas estas medidas son porque en los últimos días se ha notado un ascenso en la cifra de contagiados por la COVID-19 en el departamento del Meta, donde fueron reportados ocho nuevos casos, correspondientes a la ciudad de Villavicencio, donde se mantienen el mayor foco de contagio con la cárcel distrital con 878 contagiados.

Villavicencio ya suma 70 casos, seguido de Acacías con 18, Granada con 12, Puerto López con (7), Puerto Gaitán (4), Restrepo también con (4), San Juan de Arama con (2) y otros cuatro municipios con solo caso.

Con este reporte, el departamento llegó a 999 casos positivos, de los cuales 926 se han recuperado según advierte el Instituto Nacional de Salud (INS).