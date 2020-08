Los hechos se presentaron en el año 2003, cuando el conflicto armado con la guerrilla de las Farc se mantenía en medio de ataques a la Fuerza Pública, desplazamientos, desapariciones forzadas y minas antipersonal, cuando un hecho sacudió a los colombianos por la sevicia con la que se perpetró.

Se trata del caso de Irwin Orlando Ropero Serrano, un niño de solo 10 años que vivía en Fortul, Arauca y se ganaba algunos pesos siendo el mandadero del municipio.

El menor vivía con sus abuelos y esa fatal mañana del Jueves Santo del 17 de abril de 2003 fue con su primo a una cafetería a pedir el pan para llevar a la casa, pero en el camino, unos integrantes del Frente 10 de las Farc le ofrecieron 1.000 pesos para que fuera en una bicicleta hasta el puesto de control del Ejército, ubicado en la periferia de la población.

Emocionado, Irwin Orlando aceptó el trato que además de permitirle ayudar a sus abuelos con algo de dinero, le daba la oportunidad de montar bicicleta.

“El niño no estaba práctico para manejar cicla y entonces bajó a la Ye, y al dar vueltas por ahí bajó un pie y se quedó en la bicicleta como todo abismado, no hallaba qué hacer y en ese momento explotó la cicla y ahí fue donde él desapareció, quedó por pedazos”, señala Emérita Ropero Serrano, la tía de Irwin Orlando a Noticias RCN.

En ese momento, la bicicleta bomba fue activada, lo que desató una explosión que cobró la vida del pequeño niño y dejó heridos a los militares que allí se encontraban.

Desde la muerte de Irwin, “mi mamá perdió el sentido, quedó callada, no lloraba ni nada, y mi hermana quedó igual (la mamá del niño) de ahí para acá no quedó muy bien de la cabeza, ella no es una mujer normal, no quedó muy bien de la cabeza”, afirmó la tía del menor.

Las declaraciones de Emérita Ropero se dan en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe investigar y juzgar las acciones que cometió la extinta guerrilla de las Farc durante el conflicto armado en Colombia.

Los habitantes de Fortul realizaron una colecta para darle sepultura al pequeño Irwin que hoy tendría 27 años, de no haber sido víctima de la entonces guerrilla de las Farc.

Emérita le pide a las Farc, que en medio de todo el acuerdo y sus compromisos “acepten lo que hicieron, que no nieguen y que jamás vuelvan a hacer una cosa de esas, que jamás vuelvan a meter a los niños inocentes en cosas, que afrenten la guerra ellos mismos”.