Luego de la denuncia instaurada por la compañera sentimental de la víctima, un joven de 19 años, al parecer por un presunto abuso policial, las autoridades informaron que se adelantará la investigación para esclarecer los hechos. La situación motivo de la denuncia sucedió durante un procedimiento policial realizado la tarde del sábado en la vía Yopal–Paz de Ariporo, a la altura del kilómetro 25.

Jenny Carolina Prieto, la mujer que acompañaba a Johan Sebastián Ortega Zea, de 19 años, al momento de los hechos, lanzó graves acusaciones contra la Policía Nacional, señalando que además de lo sucedido con el joven, nada de lo que se les acusa es cierto, y que a su pareja le dispararon a quemarropa luego de una persecución policial.

Lea también: Lluvias siguen ocasionando emergencias en la vía al Llano

"La versión de que nos encontraron droga y armas no es cierta, todo fue una injusticia, me capturaron y me dejaron en libertad porque no tenían por qué. Nosotros no teníamos licencia de conducción, los policías nos persiguieron, cerrándonos y sacándonos de la vía. Nos pidieron que paráramos y como no lo hicimos, ellos dispararon un par de veces sin lograr herirnos, segundos después un agente se le acercó a Johan y le disparó directamente", denunció Jenny.

Según la versión dada por el general Juan Alberto Libreros Morales, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, “en actividades de control en un procedimiento de policía resulta herido un hombre de 19 años de edad, quien falleció durante su traslado al Hospital Regional de la Orinoquia, en el mismo procedimiento se incautó fue capturada una mujer de 20 años y se incautaron 1.500 gramos de marihuana y un arma traumática”.

Lea además: Medellín tiene un retraso de un mes en el Plan de Vacunación por la escasez de dosis

El oficial confirmó de igual manera que la Policía Nacional está brindando toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la investigación de este caso, así como que al interior de la institución se inició la investigación disciplinaria.