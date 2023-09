Vía al Llano: Más de 24 horas cerrada por protestas en Guayabetal

La Vía al Llano está cerrada desde este martes por una protesta que realizan los pobladores del municipio de Guayabetal, en el kilómetro 59.

En ese punto donde están los bloqueos, los protestantes aseguran que decidieron tapar la vía Bogotá - Villavicencio, porque ni el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, ni la concesionaria Coviandina les han cumplido con las soluciones que necesitan para sus problemáticas, especialmente por las afectaciones que les generan los derrumbes.

Sonia Moreno, alcaldesa del municipio de Guayabetal, confirmó la protestas de los habitantes de su localidad y dijo que la causa de esta nueva protesta es el incumplimiento por parte de la ANI y la concesionaria Coviandina, en la realización de las obras de mitigaciòn que se requieren para evitar que haya más tragedias en ese sector.

“La comunidad salió a bloquear la vía porque el concesionario no cumplió con lo acordado desde el pasado 22 de agosto, cuando se estableció que el 12 de septiembre iniciarían obras de mitigación del riesgo en el kilómetro 59, afectado por deslizamientos… Ya han pasado 8 días y no se ha hecho nada; escasamente se colocaron unas luces para iluminar el talud y eso está fallando a cada rato. Entonces, si ellos no cumplen van a tener a la comunidad protestando”, manifestó la alcaldesa del municipio de Guayabetal.

Otro punto donde también había cierre por bloqueos en la vía al Llano fue disuelto con el uso de gases lacrimógenos esparcidos por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en la vereda Pipiral en el kilómetro 71, del municipio de Villavicencio en el Meta.

Ante el uso de los gases, Luis Hernández, líder de la vereda Pipiral, denunció que los integrantes de la Unidad de Diálogo los atacaron en reiteradas ocasiones con estos gases a pesar de mantener una protesta pacífica.

“La Policía lanzó gases dentro de las casas de la vereda Pipiral, donde había niños y abuelos... Eso molestó mucho a la gente, que realizaba una protesta pacífica. La gente estaba asustada”, dijo el líder comunal.

Por cuenta de estos bloqueos, en los puntos de acceso y salida de la vía se mantienen apostados miles de vehículos desde hace más de 20 horas, a la espera de que las autoridades habiliten la vía más afectada por los cierres en este 2023.

Sin los bloqueos, la vía al Llano se mantiene abierta las 24 horas solo para vehículos de carga pesada y particulares y solo de día para los buses de pasajeros, según orden del Ministerio del Transporte.