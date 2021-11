"Nuestros niños están comiendo de la basura", aseguró Edny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño (Vichada), tras alertar sobre la difícil situación de hambre y pobreza que viven la mayoría de los 18 mil habitantes de la región, entre ellos, los pueblos indígenas.

"Hoy quiero hablar de la problemática nuestros hermanos indígenas en Puerto Carreño, sobre todo en la cabecera municipal, por el abandono del Estado. Nuestros niños están comiendo de la basura, están en situación de calle. Madres llorando porque no tienen cómo darle de comer a nuestros hijos, no tenemos trabajo, no tenemos ayuda del Estado, no tenemos terreno dónde hacer una casa digna. no tenemos agua potable a pesar de estar rodeados de tres grandes ríos, el río Meta, Orinoco y Bita", mencionó la líder indígena en diálogo con RCN Radio.

Reportó que en Puerto Carreño habitan 10 pueblos indígenas, uno de ellos recientemente desplazado por el conflicto en la frontera con Venezuela. "Acá somos aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas pertenecientes a comunidades indígenas", añadió.

Esta alerta fue lanzada en medio de la inauguración de una planta de energía renovable con biomasa en Puerto Carreño, es decir, energía que resulta de la siembra de 1.200 hectáreas de bosque con fines comerciales, de especies invasoras (no nativas) como el eucalipto.

Javier Fuentes, ingeniero civil y vicepresidente de Energía Renovable de Refoenergy, la empresa dueña de dicho proyecto, explicó que estas son especies que estaban sembradas de hace tiempo y que hoy tienen el aval del Ministerio de Ambiente, para producir energía más limpia en comparación con la que se genera a partir de combustibles fósiles.

Actualmente la planta, que empezó a funcionar a principios de 2021, produce energía para el 40% de la población del área urbana de Puerto Carreño. El 60% restante todavía se genera con diésel. La compañía Refoenergy espera que en los próximos meses, el 100% de la energía que utilicen las poblaciones en el municipio, sea 100% renovable.