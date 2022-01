"Nunca habíamos sentido tanto miedo": habitantes en Arauca tras combates entre grupos ilegales

Luego que la Personería del municipio de Tame (Arauca) reportara la difícil situación humanitaria en esa región del país, por cuenta de la violencia desatada en las últimas horas por enfrentamiento entre grupos al margen de la ley, la comunidad aseguró que nunca habían "sentido tanto miedo".

RCN Radio conoció varios testimonios de ciudadanos que evidencia la difícil situación de seguridad que se registra en la zona.

"Había un compañero cargando en Tame (Arauca) y dijo que nunca había sentido tanto miedo como hoy. Estaban cargando plátano y se encontraron con unos 18 cuerpos", se escucha en uno de los audios enviados por ciudadanos a este medio de comunicación.

"Señores hay que tener mucho cuidado, yo también nunca había sentido tanto miedo. En carretera me encontré ocho muertos (...) No hay que madrugar tanto en los cargues, no hay que llegar tan tarde a la casa, debemos cuidarnos mucho", dijo otro ciudadano.

Una fuente que no quiso reservar su nombre por seguridad, indicó que los líderes sociales y comunales de la zona "tienen mucho miedo de hablar. La situación está muy tensa en Arauca y por ahora, ellos dicen que no van a hablar".

Según informaciones de la comunidad, "el presunto asesinato de alias "Mazamorro", considerado el segundo comandante del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, habría desatado una guerra entre guerrillas colombianas entre Arauca y el estado Apure venezolano".

La muerte de este cabecilla habría sido ejecutada por "integrantes de las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Gentil Duarte', hecho del que se dice ocurrió en la población de El Nula, estado Apure venezolano, frontera con el municipio de Saravena en el departamento de Arauca".