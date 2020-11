Reportan nuevo altercado con la Policía en Pore, Casanare

En el barrio la Esperanza, del municipio de Pore, se registró un altercado entre un integrante de la Policía del municipio, que accionó su arma, y un ciudadano, durante una requisa en un establecimiento comercial.

Los hechos sucedieron cuando José Elmer Atilua de Dios, un hombre de 30 años, oriundo del municipio de Tame, se encontraba en un local comercial, junto a otras dos personas, ingiriendo licor.

Según testigos, cuando hicieron presencia los patrulleros del cuadrante de Policía y les exigieron la documentación respectiva, José Elmer y sus amigos se rehusaron, lo que desencadenó en una riña.

Según la Policía, una de las personas presentes en el lugar, sacó un arma blanca, generándole una herida en el antebrazo, al patrullero Pablo Peña, lo cual ocasionó que su compañero de turno, el patrullero Maicon Joan Casas, accionara su arma, disparando al aire, para calmar la situación.

No obstante, Atilua hizo caso omiso de la acción, atacando al patrullero Casas, y en defensa propia, éste último disparó en las piernas al hombre, para neutralizarlo.

“José no quiso que lo requisaran, por eso se presentó la riña y es cuando un policía le dio un golpe con el bolillo a mi marido, el policía no fue agredido por mi esposo, porque se ve caminando normal en el pueblo. Es una injusticia, mi esposo no es problemático y es conocido en el pueblo, como una persona tranquila. Nunca se había presentado un abuso policial en el municipio”, expresó por su parte Nayarid Tumay, esposa de José Elmer.

Los dos policías que se vieron envueltos en esta situación, siguen prestando su servicio con normalidad en el municipio de Pore, mientras se adelantan las respectivas investigaciones.