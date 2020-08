Revelan detalles de un plan para atentar contra el gobernador del Meta

Juan Guillermo Zuluaga Cardona, gobernador del Meta, confirmó que en un informe de inteligencia militar, se descubrió que existe un plan criminal para atentar contra su vida y que estaría organizado por el ex guerrillero y hoy líder de las disidencias o Grupo Armado Organizado que opera en el sur del Meta y el Guaviare, alias “Gentil Duarte”.

“Al parecer por algunas interceptaciones y alguna información de fuentes se comprobó que alias Gentil Duarte está muy incómodo con las posiciones nuestras y con el trabajo que hemos venido haciendo en la región en contra de la criminalidad”, aseveró el mandatario del Meta.

Agregó el mandatario que dentro de la información de inteligencia descubierta se conoció que estarán consiguiendo sicarios en Medellín y Cali para que cumplan con este propósito de atentar contra la vida de Zuluaga Cardona.

“Este es el accionar de los delincuentes, intimidar, generar zozobra y cometer actos criminales… Y este no es solamente el caso mío, es el de mucha gente… hay posiciones que a ellos les parecen incómodas pero no vamos a permitir que el departamento del Meta siga siendo deforestado, que no puede seguir siendo territorio del narcotráfico… No vamos a permitir que vuelva la extorsión, el secuestro y la mismas antipersonal…”, enfatizó el mandatario.

Lea también: Gobernador del Meta y senador de Farc se enfrentan por erradicación

Aseguró que no será irresponsable y que implementará las medidas de seguridad a que haya necesidad, pero advirtió que él no es un gobernador de escritorio sino de territorio y que va a seguir recorriendo y visitando todos los rincones del departamento.

“Vamos a seguir trabajando de la mano de las fuerzas militares, del presidente y del ministro de la Defensa en el sur del Meta para evitar que sigan deforestando, enterrando minas antipersonas y plantando cultivos ilícitos”, reiteró el gobernador del Meta.

Este siete de agosto en su discurso ante las Fuerzas Militares el mismo presidente Ivan Duque hizo referencia al gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga por sus posturas y acciones para hacer valer la legalidad en su departamento frente a la delincuencia y la criminalidad.

La molestia de los grupos armados al mando de Gentil Duarte empezaron desde que este año el mandatario manifestó que se oponía a que las disidencias de las Farc estuvieran presionando a los campesinos de la zona del Guayabero para obligarles a marchar y a exigir la salida del Ejército, encargado del programa de erradicación de las miles de hectáreas con cultivos ilícitos en la zona.

El Gobierno Nacional en cabeza del ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo, ha advertido que las tropas no se retirarán de la zona y por el contrario, anunciaron el refuerzo uniformados para combatir las acciones ilegales en esa parte del país.