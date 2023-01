Se reactiva el tránsito sobre el puente internacional en Arauca que comunica con Venezuela

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, adelantó una jornada de trabajo binacional acompañado por la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo, para verificar la situación del tránsito vehicular por el Puente Internacional José Antonio Páez.

Una vez cumplida la reunión y la correspondiente verificación, vehículos particulares, de pasajeros y de carga comenzaron a transitar cumpliendo estrictas medidas de control por parte de las autoridades de Colombia y Venezuela.

La mesa binacional se realizó del lado colombiano donde intervinieron los altos funcionarios quienes dieron la apertura oficial al tránsito vehicular por el puente internacional. Varios vehículos de los dos lados de la frontera pasaron en medio de aplausos, fotos y declaraciones a los medios de comunicación por parte de los conductores.

Esta importante medida, no sólo activará el comercio, la inversión y el turismo, sino que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en este punto estratégico de la frontera.

La comitiva pasó al lado venezolano de la frontera hasta el Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) del Amparo, donde se cerraron compromisos de trabajo para las dos gobernaciones y las alcaldías buscando fortalecer el comercio binacional después de 7 años de haberse cerrado la frontera.

El ministro indicó, que desde que inició este gobierno, se empezó a trabajar de manera urgente por la reapertura de las fronteras con Venezuela.

“Hoy podemos decir que no solo Norte de Santander, sino que también Arauca puede celebrar que la hermandad entre Colombia y Venezuela existe, que el puente ya no tendrá fronteras cerradas sino fronteras abiertas”, dijo el ministro.

Cabe mencionar, que el Gobierno colombiano solicitó que Venezuela permita el paso de vehículos en todos los puntos habilitados: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y el Puente Unión en Puerto Santander.

De igual manera, se busca unificar el paso de vehículos en Colombia de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y en Venezuela de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. De la Dian de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y el Control migratorio de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por último, es importante mencionar que se exigirá el SOAT o la póliza equivalente y se estudia revisar una póliza binacional.