Siete familias esperan identificar a seres queridos: defensor tras bombardeo en Guaviare

"Acompañamos a las familias en Medicina Legal, pero supuestamente los cuerpos no los encontraron. Solo había tres identificados que son de un joven de 19 años, una niña de 16 y del otro cuerpo no tengo conocimiento de la edad. A las familias que no encontraron a sus seres les tomaron pruebas de ADN, para iniciar un trámite de identificación por que están en alto grado de descomposición", explicó.