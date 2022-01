Sobrepoblación de chigüiros, el dolor de cabeza de vereda cerca a Villavicencio

Habitantes de la zona rural de Villavicencio están desesperados luego de que una familia llevará cuatro chigüiros para tenerlos como mascota y estos se reprodujeran de manera masiva.

Según varios vecinos no hay cama para tanto chigüiro y ya ni siquiera el ganado tiene donde pastar porque los roedores han invadido los predios.

Lo que empezó como un atractivo turístico propio de los Llanos Orientales terminó en el principal dolor de cabeza de los habitantes de la vereda Las Mercedes zona rural de Villavicencio, dicen los propietarios de la finca "El Antojo" quienes denuncian la sobrepoblación del que es considerado el roedor más grande del mundo.

“Eran solo 4 chigüiros que estaban en cautiverio, pero que por idea de un vecino del sector los soltaron para que disfrutaran de la laguna de la finca sin contar con que se reprodujeran como ratas, han invadido varias hectáreas consumiendo agua, cultivos y demás propiedades”, así lo narró Óscar Cruz uno de los afectados.

Las afectaciones por la presencia masiva de los chigüiros, no solo las padecen los propietarios de la finca, sino los vecinos quienes aseguran que estos roedores gigantes arrasan con todo a su paso, tal como lo cuenta doña Janet vecina de la zona.

“La molestia con los chigüiros es porque se comen todo el pasto de las fincas de la zona, no dejan planta de pie como el plátano o la yuca y además contaminan el agua”.

Por su parte, Norma Triana, la dueña de la finca asegura que está desesperada dado que los chigüiros llaman la atención de los turistas, pero es ella la que se queda con la problemática de la sobrepoblación que generan estos animales propios del Llano y por eso le hizo un fuerte llamado a Cormacarena, la entidad ambiental que debe controlar su propagación.

“Los vecinos me están presionando para que se los lleven o los reubiquen porque se nos volvió una plaga”, aseguró la mujer que advierte sobre las pérdidas que afectan unas 6 hectáreas de su propiedad ya que no puede cultivar ni tener ganado porque los chigüiros que son territoriales, se apropiaron de ese espacio.

Estos roedores, pese a ser comestibles por lo apetecible de su carne, su comercialización está prohibida porque son animales en vía de extinción, no porque no se reproduzcan sino porque no tienen suficiente hábitat.