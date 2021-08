Soldado activo fue capturado por abuso sexual a menor de edad

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron en la guardia del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez de Tauramena a Jonathan Andrés Sánchez Olivos, soldado activo de esa unidad, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de acceso carnal violento contra una menor de edad.

Los hechos materia de investigación ocurrieron en Paz de Ariporo en mayo de este año, "cuando Sánchez Olivos al parecer aprovechó su cercanía con la familia de la menor de 15 años y, al quedarse solo con ella, la habría sometido al abuso sexual", sostuvo la Fiscalía.

En audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos endilgados y el juez, por su parte, le dictó medida no privativa de la libertad, "consistente en observar buena conducta y no acercarse o comunicarse con la víctima".

Así mismo, en otro caso registrado en Yopal, un fiscal de la Unidad Caivas logró que el juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramuros en contra de Otoniel Luna Parra, por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Los hechos acaecieron el 24 de junio último en la vivienda del procesado, ubicada en el barrio Brisas del Llano de esa ciudad, donde él habría llamado a la menor cuando esta se dirigía a una tienda del sector.

Cuando la víctima ingresó al inmueble, Luna Parra al parecer le realizó tocamientos indebidos a la víctima. La captura del investigado, ordenada por el Juzgado Promiscuo de Chámeza, fue materializada el pasado 28 de julio en una vía pública de barrio Casimena de la capital del departamento, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, cuando el indiciado transitaba por el lugar.

El hombre no aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.