Soldado bolivarense es uno de los secuestrado por el ELN en Arauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó el secuestro de dos soldados en el departamento de Arauca, identificados como Gustavo Anacona Costa y el bolivarense Sherman Santana González.

En diálogo con RCN Radio, Glenda González, madre de Sherman Santana González, contó que el joven es residente del municipio Altos del Rosario, además pidió un video de supervivencia para confirmar que se encuentra sano y salvo.

"El ELN dijo que lo tiene y que le iban a respetar la vida, él estaba de vacaciones acá en Altos del Rosario, llegó el 4 de julio y se fue jueves. Hablamos que él tenía que coger una chalupa hasta el Banco Magdalena, luego a Bogotá donde cogió un bus para Tame. Cuando él llegó me dijo que iba para el Batallón de ahí no supe más", relató Glenda.

Sostuvo que, el segundo de sus dos hijos fue secuestrado una vez finalizaron sus vacaciones, "del Batallón me llamaron y me dijeron que no sabía presentado que era preocupante porque del Batallón a Tame demora 15 minutos, ellos lo reportaron como desaparecido y luego el ELN reportó que los tenía en su poder".

"Yo solo quiero que haya paz, que nos ayude el gobierno nacional porque no quiero que le pase nada a mi hijo, confió en que todo saldrá bien y él retornará a casa. La última vez que hablé con él le eché la bendición porque sabía del peligro, tengo fe de que saldrá de allí", afirmó la madre del soldado bolivarense.

Además indicó que “él quiso ir al Ejército para mejorar sus condiciones de vida, como no contaba con dinero para ponerlo a estudiar él decidió ir a prestar el servicio y lleva mucho tiempo; es una persona de bien".

El Gobierno Nacional adelanta acciones para la liberación de los dos soldados, Gustavo Anacona Costa y el bolivarense Sherman Santana González.