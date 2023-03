Tres meses de plazo le dieron al presidente Gustavo Petro antes de desplazarse las 200 familias de excombatientes y firmantes de paz del Centro de Reincorporación Mariana Páez, en Mesetas Meta, quienes están amenazadas por las disidencias Farc.

El desplazamiento masivo de estas cerca de mil personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes llegaron a ese lugar del Meta desde hace 6 años cuando se desmovilizaron y firmaron los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, ya no será de manera inmediata sino que se hará con un compás de espera de tres meses, mientras se consigue un nuevo terreno y se hacen las adecuaciones de seguridad para ellos.

“Aquí quedó claro que sí nos vamos, solo que vamos a esperar a que nos den la tierra y que nos garanticen unas soluciones mínimas de seguridad enmarcadas en la activación del Puesto de Mando Unificado Humanitario, con participación de todas las entidades comprometidas mientras se busca la tierra y se hacen adecuaciones mínimas en servicios básicos para la llegada, lo cual no debe pasar de 3 meses”, aseguraron los firmantes.

Agregaron que el tiempo quedó en consideración fue de mes y medio máximo tres meses, en los que se les garantizará un mínimo de seguridad para el desplazamiento.

“El Gobierno quedó de crear una ruta de evacuación para salir de emergencia”, agregaron los voceros de las familias de excombatientes.

Por su parte el presidente Gustavo Petro anunció desde Mesetas que se prepararán los mecanismos para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, en cabeza de un responsable de impulsarlo.

“Vamos a poner a una persona encargada de la implementación de todo el proceso de paz con las Farc”, destacó el mandatario en su visita a ese municipio de donde se reunió la tarde de este miércoles 29 de marzo con los firmantes.

El Presidente Gustavo Petro afirmó que su gabinete ministerial se transformará en el “gabinete de la paz”.

“Vamos a transformar el gabinete —lo dijimos en un Consejo de Ministros— en un gabinete de paz. El lunes, los funcionarios aquí presentes me van a presentar los caminos para volver rápidos los procesos y las decisiones. Hay que derogar resoluciones, hay que derogar artículos de muchas resoluciones; hay que lograr un camino limpio y expedito para que el Acuerdo de Paz (con las Farc) se pueda cumplir en su dimensión social y global y en su dimensión individual para los excombatientes y firmantes de la paz”, manifestó el jefe de Estado.

El mandatario hizo el anuncio desde la vereda Buenavista, en el municipio de Mesetas (Meta), durante la instalación del Puesto de Mando Unificado por la Vida en el en el Antiguo Espacio Territorial para la Capacitación y Reincorporación, Mariana Páez.

En ese escenario, sostuvo que el Gobierno va a designar a una persona para que se haga responsable de la implementación del Acuerdo de Paz.

Petro indicó que su gobierno no desistirá en el camino de la paz porque este significa salvar vidas.

“Si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos —que no se confundan—. Es porque queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de acá y muertos de allá; queremos que ese camino se cierre, pero no por cobardía, sino porque creemos firmemente en que este país puede tener una segunda oportunidad”, resaltó.

El presidente Petro dialogó con representantes de las familias de los excombatientes que habitan en este Aetcr, con el fin de llevar respuestas que permitan garantizar la seguridad, protección y prevención de la estigmatización de los firmantes del Acuerdo de Paz.

El objetivo principal para el desarrollo de este encuentro es la construcción conjunta del Gobierno con quienes decidieron en el año 2016 dejar las armas, articulando todas las medidas que se puedan hacer desde el Estado colombiano para la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz.

En este evento participaron más de 500 personas, entre representantes de instituciones territoriales, organizaciones internacionales; delegados del Partido Comunes, habitantes de los Aetcr, presidentes de Juntas de Acción Comunal y miembros de cada uno de los sectores sociales del municipio de Mesetas.