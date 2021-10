Las autoridades en Arauca confirmaron la ocurrencia de en un atentado contra el Ejército en el municipio de Tame, donde murió un soldado y tres uniformados más que resultaron heridos.

En medio del nuevo hecho violento en ese departamento colombiano se verificó que los tres militares heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde son atendidos.

El hecho se registró cuando una unidad militar avanzaba en sus tareas de guardia nocturna en el barrio Porvenir, ubicado en pleno casco urbano de Tame, uno de los siete municipios de Arauca.

La Octava División del Ejército responsable de la seguridad militar en Arauca, adelanta los operativos para dar con los responsables de este nuevo atentado contra las fuerzas armadas en este departamento fronterizo.

Se conoció que la identidad del soldado muerto es Ferney Darío Santana oriundo del municipio de Chiquinquirá en Boyacá.

Los soldados heridos que serían tres, son atendidos en el Hospital Departamental San Antonio del mismo municipio.

Las autoridades civiles y militares no han atribuido este hecho a algún grupo en particular, pero no se descarta que sea una nueva acción de las disidencias armadas que intentan desestabilizar la seguridad de Arauca.

Por su parte la Policía de ese departamento también confirmó que en hechos aislados que son materia de investigación, un civil fue asesinado en el municipio de Puerto Rondón, también en Arauca.

El hecho sicarial fue en la discoteca de razón social Bajo Cero, ubicada en el barrio Centro de Puerto Rondón, hasta donde llegaron dos hombres en una motocicleta, desde la que dispararon con arma de fuego y le causaron la muerte a un ciudadano de sexo masculino, de nacionalidad venezolana e hirieron en el mismo lugar, a un colombiano que fue trasladado al centro asistencial de la localidad.

De igual manera en ese mismo municipio araucano se confirmó el asesinato de otro hombre pero en el barrio Nuevo donde fue atacado también por sicarios que le habrían dejado un cartel en el que se hace alusión a los grupos armados que operan en la zona.

La Policía de Arauca investiga los posibles móviles de este asesinato.

Ejército, Policía y autoridades civiles trabajan para garantizar la seguridad de los habitantes de los siete municipios de Arauca.