Unos 674.000 metenses serán vacunados contra la COVID –19

Villavicencio y los restantes 28 municipios del Meta avanzan en el mapeo y georreferenciación para determinar y saber cómo, dónde y cuándo serán vacunados sus habitantes contra el COVID–19, luego de que el Gobierno Nacional autorice la distribución del biológico.

En la capital del Meta toda la población que se puede vacunar deberá estar inscrita en la plataforma de la Alcaldía, en la que se habilitó un formulario de inscripción para cruzar bases de datos y georeferenciar la población de todo el municipio.

Ingresando al link “Yo me Vacuno”, cada persona deberá incluir datos personales como fecha de nacimiento, contacto y lugar de residencia.

Esperanza Duque recalcó que todas las personas que viven en Villavicencio, menos los menores de 16 años, deben inscribirse en esa plataforma. Agregó que no importa si se tiene o no EPS del régimen contributivo, subsidiado o no se tiene ninguna afiliación, deben estar inscritos en la página disponible

En la primera fase en Villavicencio se deberán vacuna las personas mayores de 80 años y primera línea de atención de COVID -19, personal UCI y de urgencias, entre otros.

En los restantes 28 municipios del Meta, según el secretario de Salud, Giovany Beltrán, se deben vacunar 674.000 personas; en la primera fase serán 20.905 entre adultos mayores y personal médico.

Después serán 99.821 personas que apliquen para la segunda fase y, finalmente, la vacunación llegará a 36.876 personas o población con enfermedades asociadas entre otras.

También se vacunará a 76.235 metenses, entre ellos personas privadas de la libertad, organismos de socorro y demás grupos poblacionales definidos por la importancia de sus funciones o condiciones.

El biológico deberá llegar al grueso de la población metense, unas 314.000 personas, donde entran todos los mayores de 16 años de edad.

El Ministerio de Salud ya les exigió tener todo listo en materia de mapeo georeferencial de la población para empezar a entregar el biológico desde el mismo 20 o antes de ser posible, para su suministro en la región.