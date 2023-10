Uribismo denuncia que incitaron a echarle “agua caliente” a su candidata en Casanare

Desde el Centro Democrático han expresado su preocupación por lo que sucedió en los últimos en el departamento del Casanare, en donde según ellos, podría ponerse en riesgo la integridad de su candidata a la Gobernación, Marisela Duarte.

En un video que fue revelado por el uribismo, se ve al aspirante César Ortiz Zorro, del Partido Alianza Verde, hablando en un evento público de la posibilidad de “echarle agua caliente” a su contendora, que es esposa del senador Alirio Barrera, quien ya fue gobernador y quien tiene un amplio manejo político en la región.

“Que me ayuden a rescatar este departamento de la arrogancia de una familia que considera que la Gobernación es su patrimonio familiar. No, señores, no lo podemos permitir”, indicó el candidato Zorro.

Agregó que “así que les quiero pedir un favor, calienten una olleta con agua y cuando lleguen a hablar mal de Damaris, de Zorro y de Mancipe, echémosle el agua caliente y digámosle que nosotros estamos con el pueblo y no con los políticos que compran consciencias”.

La declaración fue rechazada duramente por el Centro Democrático, que está pidiendo garantías democráticas y de seguridad. El senador Alirio Barrera también se pronunció cuestionando que su contendor político esté promoviendo el menosprecio por una mujer que tiene todas las capacidades de manejar los destinos del departamento.

“El candidato Zorro manifiesta que es una vergüenza y una falta de respeto que Marisela sea candidata a la Gobernación porque no tiene título, luego sale diciendo que cuando lleguen a las casas le echen agua caliente, en diferentes lugares dice que la que frita las tajadas quiere ser gobernadora y en este caso se siente menospreciado el nombre de la mujer”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe también salió en defensa de su aspirante en Casanare. “Casanare tiene dos tendencias: Una permisiva con la violencia, enemiga, camuflada o abierta, de la empresa privada, que abusa del Estado y de sus recursos. Alirio Barrera encabeza la otra: firme con la paz, la seguridad, la empresa privada, la cohesión social, el Estado sin corrupción y sin politiquería”, dijo.

Asimismo, la colectividad espera que se tomen cartas en el asunto y se frenen este tipo de ataques que ponen en riesgo la integridad de sus candidatos, especialmente las mujeres, no solo en esa región sino en otras partes del país.